En aquest cap de setmana llarg per als sabadellencs -dilluns era festa per l'Aplec de la Salut-, l'alcaldable del PSC, i alcaldessa de la ciutat,, va anunciar dos projectes: l'impuls d'una "Anella Verda" , per connectar les àrees verdes amb el riu Ripoll, i la compra del Museu del Gas . Dues propostes a les qualshan demanatEls taronja han recordat que en e, el darrer presencial abans d'iniciar un seguit de sessions virtuals per la Covid, es va aprovar una moció seva en què es mencionava "la creació d'una anella verda", per tal "d'oferir una" del municipi. "Una aposta per a la creació d'espais d'esbarjo" en un entorn que sigui "font de salut i benestar".La diferència, o el, és que els socialistes visualitzen i donen un major protagonisme d'unió d'aquestes àrees verdes. La formació ha carregat contra el govern municipal perquè passats tres anysi ha criticat que es facin seva una idea "d'un acord de ple que".Per la seva part, l'alcaldable de Junts,, ha posatsobre l'operació per adquirir el Museu del Gas: "És una demanda que defensem al nostre programa i que". El tret diferencial entre socialistes i juntaires és que la creació d’un museu de ciutat que incorpori el nou museu Tèxtil, d’Art i d’Història. “Ens comprometem a un nou equipament complert i a repensar l’oferta museística”. Sigui com sigui, Matasi espera que s'acabin "d'ultimar els detalls".