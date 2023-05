Farrés avança la seva idea del traçat de la Ronda Nord: soterrada per sota el carrer de les Palmeres

La foto de família del final de l'acte Foto: PSC Sabadell

"La garantia per mantenir l'ordre"

L'alcaldable del PSC, i alcaldessa de Sabadell,, ha avançat la seva idea del. Serà una carretera soterrada pel carrer de les Palmeres -on en l'actualitat acaba la Ronda Oest-, al barri de Can Deu, per poder arribar fins a la carretera de Castellar (B-124). És la primera vegada que s’ha mullat sobre aquest tram per unir les capitals vallesanes i Castellar.Ho ha dit en, celebrat aquest dimarts al Pavelló del Nord, amb unes 300 persones, i ho ha fet acompanyada, entre d'altres, del secretari general del PSC,, i alcaldables del Vallès. Farrés ha especificat que la la via ha de passarHa insistit que és “prioritària” per als socialistes, que l’han exigit tant a escala municipal com nacional. L’acord per als pressupostos entre ERC i el PSC establia que el document per fer la infraestructura s’havia de tancar abans del 30 de març i, de moment, no s’ha produït. En aquest sentit, Illa ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que signi el conveni per establir pressupost, calendari i execució : “Els acords s’han de complir”. Ha qualificat la Ronda Nord de “necessària” per a les tres localitats. “Vull pensar que la credibilitat del president no sortirà mal parada.”, ha insistit el diputat.D'altra banda, Farrés s’ha mostratdel seu mandat,, en clara referència a la Covid-19 i la inflació. Ha enumerat la seva cartera de projectes estratègics peraccions pendents d’executar com la reforma del riu Ripoll, la futura escola d’Infermeria a l’Artèxtil i el parc del Nord i el parc de les Aigües que han servit per posar “Sabadell en marxa”.El secretari general socialista ha reclamat la mobilització del votant perquè Farrés segueixi governant des de la plaça Sant Roc: “Marta, et necessitem.”, ha expressat. Al seu parer, és la garantia per-“l’ordre és d’esquerres”- i per “apujar l’autoestima” de la població. El número 2 de la llista, Pol Gibert , ha: “Tenyirem la comarca de vermell el 28 de maig”. Gibert ho ha afirmat davant dels alcaldes de Castellar (Ignasi Giménez), Barberà del Vallès (Francisco Javier Garcés) i Badia del Vallès (Eva Menor). Ara bé, Gibert ha avisat que a Sabadell no està tot dit: “si no guanyem les eleccions bé. Està parlat i està fet”.