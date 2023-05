Farrés proposa crear el Museu d'Història, del Tèxtil i del Disseny a l'edifici del Museu del Gas

Calendari

Què passa amb el Museu d'Història de Sabadell?

L’alcaldable del PSC,, ha suggerit crear ela l’edifici del, que està tancat des de mitjans de 2018 i que és propietat de Naturgy. Es tracta “d’una de les propostes destacades” en l’apartat cultural dels socialistes de cara a les eleccions municipals.Un projecte que ha presentat aquest dimarts acompanyada del president del, Esteve Gené; el president de, Carles Casanovas, i el director de la, Josep Casamartina. La idea és que l’equipament compti amb mostres permanents com ara, vestits dels millors dissenyadors mundials del segle XX confeccionats amb teixits de la ciutat.Precisament, la Fundació Antoni de Montpalau, que és la més important de l’Estat, disposa d’unsi uns 30.000 dibuixos. Compta amb peces dels anys vint fins a l’actualitat, però també del segle XVIII i, fins i tot, teixits del XVI.“Recuperar el Museu del Gas era una, com treballar per disposar d’un espai dedicat al tèxtil”, ha explicat Farrés. De fet, aquesta idea “l’estic treballant des que vaig arribar a l’alcaldia, fa”, ha avançat.Fonts municipals han detallat al Diari de Sabadell que les negociacions s'han allargat durant quatre anys i s'ha tancatque estableix les condicions del traspàs i el preu, que l’alcaldable socialista no ha precisat per “qüestions de confidencialitat”. Tot i així, l'operació es completarài impulsar el museu amb el Gremi de Fabricants, Fundit-Esdi i la Fundació Antonio de Montpalau. Les reformes previstes no haurien de tenir una factura gaire elevada, al parer de Farrés i ha estimat que haurien d'estar acabades a mitjans del proper mandat.És el dubte que encara. El cas és que elque es troba al carrer de Sant Antoni, s’ha quedat petit i està deteriorat. Però, un cop acabés le trasllat al Museu del Gas s'estudiaria i abordaria l'MHS.