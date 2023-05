​Denuncien una persona per fer una barbacoa al Rodal en plena prohibició de fer foc a zones forestals

Des del passat 15 de març, i fins al 15 d’octubre, estào àrees properes. Una mesura que es va prendrei que multiplicava el risc d’incendis. Doncs, tot i aquesta privació, s’interposen denúncies per aquest fet. Aquest cap de setmana els Agents Rurals vande Sabadell.Concretament, tal com han explicitat, a prop de la masia de Can Pagès, al Torrent de Colobrers. Els efectius van trobar la persona fent una barbacoa, amb una de tipus portàtil, més aviat domèstica. I, cosa per la qual el van denunciar.Des d’Agents Rurals s’ha posat l’accent en què el país es troba en uni que malgrat les pluges dels últims dies, el panorama no ha canviat. I han insistit que la prohibició defins al 15 d’octubre.Aquesta indicació ve determinada pel Decret 64/1995 en el qual venen marcatsi també hi ha els condicionants per fer barbacoes dins d'aquest termini com, per exemple, que es dugui a termea quatre parets i amb la sortida de fums protegida.