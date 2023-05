L’alcaldable del PSC Sabadell, i alcaldessa de la ciutat,, ha presentat una de les idees per “integrar l’entorn verd a la trama urbana” i això passa perque connecti aquestes zones de la població i amb“S’ha d’obrir”, ha subratllat i “generar, des de l’oci a l’industrial, passant per l’esport i el cultural, que omplin de vida el riu”, ha indicat. La idea de Farrés és que Can Rimbles, els futurs Jardí del Sud i Parc de les Aigües, el Parc Central del Vallès, Can Gambús, Parc Catalunya, Parc d’Odessa, Parc del Torrent de la Romeua, el Parc Agrari, el bosc de Can Deu, el Parc del Nord i la futura urbanització del soterrament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’uneixin amb el Ripoll.“Una gran Anella Verda que”, ha dit i ha recordat que en el seu mandat s’han aplicat mesures en aquesta línia com ara, que “en elper arribar als 50.000”. Ha advertit que “també s’ha previst crear unaa l’espai públic, amb mobiliari, umbracles i punts d’accés a l’aigua”.I és que són mesures davant lesi en previsió de les que s’esperen per als propers mesos, l’alcaldessa ha assenyalat que es farài es posaran tendals a patis d’escoles i “piscines de 500 litres” per a casals d’estiu.