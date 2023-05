La depuradora de Riu Sec de Sabadell triplica la distribució d'aigua regenerada

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, d’Aigües Sabadell, haaquest mes d’abril la. S’han repartit, cosa que suposa un, ja que el mateix mes de l’any passat van ser 419. És un 348% més que el 2022.Un increment que des de la companyia s’ha posat de relleu especialment en l’estat d’excepcionalitat actual , decretat per la Generalitat, i en. La potenciació d’aigua regenerada permeti es destini a altres usos que no siguin de consum humà com ara, el reg de zones verdes, neteja de carrers i processos industrials. Per això, ha recalcat que forma part "de la solució davant l'emergència climàtica".La companyia està treballant pera altres zones de la ciutat, però a la planta de Riu Sec ja es disposa d’un dispensador a l’entrada per carregar camions cisterna. Un recurs que utilitzen serveis municipals de la capital vallesana i clients del sector agrari i industrial.Sabadell es va convertir el 2011 en laen obtenir una concessió a Catalunya per facilitar aigua regenerada a cisternes sanitàries del polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec. Fa pocs mesos, l’ACA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van anunciar la creació d’unaen alta amb origen a Sabadell i amb destinació Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).