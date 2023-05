Quan aturar el vehicle sobre la vorera se li gira en contra a ERC

Cuando un político se pone exquisito en si lo ejemplar es llevar casco en bici, sin ser obligatorio, debería aplicarse el cuento y no infringir la normativa aparcando el coche en las aceras para ir más rápidos y cómodos poniendo carteles electorales. Impune @marcossul verdad? 🤔 pic.twitter.com/Izo8H4i7pu — Adrián Hernández Moyano (@moyano83) May 12, 2023

Certament, fer ús del casc en trama urbana no és obligatori per als més grans de 16 anys. Ara bé: tal com estableix la mateixa DGT, portar-ne és «recomanable i sempre aconsellable». Els càrrecs públics electes som referents i hem de ser, sempre, exemplars. pic.twitter.com/9t3kz7HP9A — Gabriel Fernàndez i Díaz 🎗 #GovernRepublicà (@GabrielFerDiaz) April 19, 2023

Que trist, que et facin fer aquest paper, Adrián. Es nota, i molt, que tu i el teu nou partit, l'únic de la ciutat amb condemnats per corrupció, esteu neguitosos. Continueu buscant/inventant. Per a la teva informació, el cotxe no té res a veure ni amb mi ni amb ningú d'ERC. Salut https://t.co/mLiwN6gI9P — Gabriel Fernàndez i Díaz 🎗 #GovernRepublicà (@GabrielFerDiaz) May 12, 2023

La campanya electoral ja està en marxa , de forma oficial des d'aquesta passada mitjanit i una de les tradicions, tal com marca el protocol, és l'. Els candidats posen els seus missatges i fotografies a la via pública, però fins aquest detall pot ser un. I això és el que li ha passat a l'alcaldable d'ERC Sabadell,, que li han picat el crostó perUna advertència que ha fet l'exlíder de Cs Adrián Hernández , que ara va d'. Ho ha fet en una piulada, perquè les xarxes també juguen un paper en aquests comicis, en la qual ha recordat queper "anar més ràpid i còmodes".Un retret que té un perquè o almenys així ho dona a entendre Hernández, ja que el republicà "esen si era exemplar dur casc amb bicicleta, sense ser obligatori", en referència a una altra piulada que va fer Fernàndez sobre l'alcaldessa, Marta Farrés, recorrent en bicicleta elèctrica diverses parts de la ciutat sense casc.El líder dels republicans, en aquest intercanvi de cops per Twitter, ha lamentat que a Hernándezi ha garantit que el turisme que hi ha aturat, passada la mitjanit (el que sembla) és la plaça d'Espanya,