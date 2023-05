Aquest és el programa d'actes per celebrar l'Aplec de la Salut

Servei especial d'autobús

Aquest dilluns arriba l', una de les festes més antigues de la ciutat, i la segona festivitat local, després del dilluns de Festa Major. Enguany, arriba marcat per l'del 28-M. L'agenda compta amb activitats de cultura popular i de caràcter religiós.L'any passat, es va recuperar la normalitat de la celebració , després de dos anys marcats per les restriccions de la Covid-19. Així, la jornada arrencarà diumenge, tot i que des de principis de mes ja hi ha diversos actes en marxa. El, una tradició que es feia abans que s'instaurés el dilluns com a festiu.Constarà de: a les 18 hores tindrà lloc la plantada al passeig de Manresa, a les 18.30 hores es farà l'entrega del penó als portants i, finalment, a les 19.15 hores, arrencarà la comitiva al Passeig de la Plaça Major i anirà pels voltants dels carrers de la plaça Sant Roc, on acabarà.També hi ha programada la, amb sortida des de Fira Sabadell; el 20è Concurs de Colles Sardanistes; la Cercavila de la Ciutat, amb gegants, capgrossos, castellers i bastoners ifins a la capella de Sant Nicolau, partint des de la Torre de l'Aigua.Ladel transport urbà d’autobús reforçarà el servei entre la plaça del Vallès (parada codi 130-Vallès) i el Poblenou, en tots dos sentits. Amb una, estarà actiu en horari de 8.30 a 21.30 hores. La parada més propera per accedir al santuari de la Salut és la del cementiri.

Programa Aplec de la Salut 2023 by Naciodigital on Scribd