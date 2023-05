L’extinent d’alcaldessa de Sabadell cessat el passat 20 de març , ha portat alesque va denunciar en un correu electrònic adreçat a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, perque ha trobat deen no disposar de la informació.Així ho ha indicat, aquest dijous, a les portes deen un comunicat. Rodríguez ha assenyalat que, després de gairebé dos mesos,sol·licitada i per això, porta el cas al ministeri públic “amb la finalitat quei es depurin, en el cas que sigui necessari, les responsabilitats” que se'n derivin.Tambéper no haver rectificat de les acusacions contra ell “d'amenaces i coaccions”, que també l'alcaldessa va dur a la justícia. A més, ha criticat que no es pogués crear una comissió d’investigació, en referència a la sessió plenària celebrada el passat 14 d’abril i que elva ser decisiu per impedir-ho.En aquesta línia, s’ha refermat en la seva posició inicial i que la seva voluntat de revisió “dels expedients en tràmit o que haurien de tramitar-se” eren per acabar “de forma correcta” la seva gestió en aquest mandat, sota la responsabilitat de les seves competències: l'Àmbit Territorial, Seguretat i Civisme.L’exregidor ha rebutjat, d’acord amb “informació apareguda en mitjans de comunicació”, que. “L’únic que he fet és demanar aclariments i informació de les irregularitats detectades”, ha especificat.