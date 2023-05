📹 Malgrat que l'Ajuntament de Sabadell ja l'ha multat, així estava aquest matí el pati de la veïna de l'Anna



➡ En cas de reincidència, la falta passa de lleu a greu i, si hi torna, de greu a molt greu. Les multes poden arribar als 20.000 euros



Laque va denunciar, fa més de dues setmanes, que la visitaven a diari perquè una inquilina annexa els llançava menjar al seu pati, ha explicat que ja s'ha. En concret, l'Ajuntament li ha imposat, d'acord amb l'ordenança municipal de tinença, benestar i protecció dels animals.Així ho ha tornat a compartir a l'espai d'El contenidor d'El Món a RAC 1 aquest dimecres i ha precisat que el correctiu és per una "falta lleu", que oscil·la entre els 100 i 400 euros,"que sigui per la part baixa, quan ha anat la Policia Municipal i ha manifestat que seguirà fent-ho". El programa, citant fonts municipals, ha justificat que "és una etapa inicial,".I ha garantit que "s'arribarà fins on calgui, però s'ha de". És a dir, un incompliment lleu, posteriorment, "si hi ha reincidència", al voltant d'un any després, la multa pot pujar a "greu", i ja es mou. I, per últim, "molt greu", i les quantitats es mouen en una forquillaLa veïna del carrer Riego no ha entès aquesta pauta d'actuació, quan, a més de les molèsties, ési no "hi ha ni penediment i reincidència evident", s'ha queixat, perquè aquest mateix dimecres "a les 6.15 hores".