Quines propostes recullen els programes electorals per al 28-M a Sabadell?

Ha arrencat laper als comicis municipals de. Dues setmanes intenses en què les diferents formacions hauran deindecisos, pescar en d'altres espais o, simplement,que la ciutadania s'animi a participar el 28-M i dipositi la papereta a una urna.Unper als candidats i 15 dies condensats per traslladar a la població els projectes i propostes per als propers quatre anys (o fins i tot més enllà). Una idees recollides en el. A continuació, repassem els de les forces que es presenten a la capital vallesana Farrés opta a la reelecció amb un programa desglossat en(Territori, l'economia, les persones i Sabadell capital) que, a la vegada, es divideix en d'altres temàtiques. Un document en el qual destaca, especialment, la feina feta en aquests quatre anys i laque s'han quedat al calaix per l'esclat de la Covid-19.

Els projectes de Junts, recollits en, destaca l'aposta pel digital (5G, Transició Digital i Ciutat Conectada), sense oblidar la bretxa digital que genera així com el seu compromís amb la independència del país amb, per exemple, l'impuls dei l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). En la línia exposada en aquest mandat, vol fer un pas més i crear una oficina de relacions internacionals per buscar oportunitats.

El document dels taronja aplegarepartides en 11 temes, entre els quals hi ha, resiliència urbana, benestar animal, transparència, bilingüisme i economia, innovació i emprenedoria. Una candidatura que torna a liderar Garcia, després d'assolir els millors resultats locals el 2015

Una cinquantena de pàgines per presentar una desena de propostes que es reparteixen en una, entre els quals hi ha el Ripoll, gent gran, cooperació i solidaritat, joventut i immigració. Urbanisme i infraestructures és l'apartat que més pes té i indicacions amb una trentena de projectes.

La popular opta a tornar a la sala de plens i per aconseguir seduir la ciutadania ha elaborat un programa de gairebé una seixantena de pàgines que divideix en. Entre aquests hi ha la voluntat d'obrir un alberg municipal, així com fomentar l'oci per a joves a la zona de Riu-sec i centres de participació i integració com a punts de trobada en matèria d'immigació.

El document dels comuns és, de llarg, el, amb. sent Convivència i seguretat i Territori i mobilitat les matèries amb un major nombre de suggeriments. Està desglossat per temàtiques, i, a la vegada, també concretades pels districtes de la ciutat. A més, a l'inici, hi ha 30 propostes programàtiques.

