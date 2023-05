Les urgències del Taulí utilitzen intel·ligència artificial per «patologies de baixa complexitat»

Més de 130.000 pacients anuals

Lescompten amb laper tractar pacients amb. Es tracta d’una nova unitat creada al servei, la(ARA), que la gestionen infermeres del centre, i que utilitzen el software Mediktor.Una eina que tracta dolences amb “elevada incidència” a urgències com ara, esquinços de turmell, infeccions d’orina, vertigen i cervicàlgies, entre d’altres. D’aquesta manera, es redueix “significativament elsense perdre la qualitat i seguretat de l’assistència sanitària”.El funcionament consisteix en preguntes orientades a la concreció particular de cada cas, els professionals obtenen un llistat de possibles malalties que podran ser confirmades o descartades a través de. Es prescriuen els tractaments seguint el protocol dels experts i el personal d’infermeria confirma el diagnòstic i genera l’informe final.La cap d’Infermeria d’urgències del Taulí,, ha destacat que suposa “un avenç significatiu”, ja que Infermeria, “amb competències avançades", amb el suport d’IA, “dona resposta a consultes de baixa complexitat”. I ho fa, ha continuat, “amb un”. A més, ha apuntat, que dona visibilitat a les infermeres “i el seu desenvolupament competencial” .El projecte és una col·laboració amb l’i ofereix el suport adequat “a l’hora de prendre decisions d’una manera organitzada, ràpida i eficaç”. Per això, ha recalcat l'aposta perque barregi l'expertesa del personal i la tecnologia.