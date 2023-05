Efectius policials al lloc de l'incident Foto: Juanma Peláez

El dispositiu de Bombers i de Policia Municipal Foto: Juanma Peláez

El camió escala dels Bombers Foto: Juanma Peláez

Els Bombers enduent-se l'operari Foto: Juanma Peláez

Elshan rescatat una persona, un, que ha quedata la plataforma del vehicle a una. Una actuació que ha tingut lloc aquest dimarts al carrer de la Roca, a l'altura del número 4, pràcticament a tocar de la Ronda Zamenhof.Segons han informat els Bombers, que han rebut l'avís a les 11.05 hores, el tècnici ha quedat elevat en una, ja que el vehicle ha quedatsobre la via.El cos ha fet servir eli ha pogut treure l'operari, que esi no ha presentat ferides. Tal com han precisat els Bombers, la companyia ha retirat aquesta maquinària de la via pública. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions, a més d'unitats de la Policia Municipal.