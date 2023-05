Modificació dels col·legis electorals: consulta on et toca anar a votar el 28-M

El tràmit del cens electoral Foto: Ajuntament de Sabadell

Les eleccions municipals del 28-M ja estan a l'horitzó, aquesta setmana arrenca la campanya electoral i culminarà amb la cita amb les urnes. Per tal que sigui una jornada amb participació, ja es pot consultar les, és a dir, conèixer a quin centre de votació cal anar per dipositar la papereta.Fa gairebé un mes, el consistori va publicar el llistat i ara, ende la ciutat, ha fet alguns canvis. Hani n'ha, que ho seran per primera vegada. Es tracte del Casal Cívic Comunitari Creu Alta (carrer Castellar del Vallès, 224), CE Jaume Viladoms (carrer Pare Rodamilans, 100) i l'Escola Cifuentes (carrer Finlàndia).D'altra banda,: el gimnàs de l’Institut Vallès, el pavelló Municipal de Cal Balsach, Sabadell Cultura-Antiga Escola Creu Alta, el Local del Barri de La Creu Alta, l’Institut Joan Oliver, el local de l’Associació veïnal de Can Feu, el Centre d’Educació Especial Francesc Bellapart i l’Escola Agnès Armengol.Cal recordar que per poder exercir el dret a vot ésfigurar en aquesta llista i per això, es recomana, especialment a les persones que ho faran per primera vegada, com també aquells que han tingut algun problema amb les dades del cens en els últims comicis,Si vols revisar que les teves dades són correctes o consultar a quin col·legi, i a quina mesa