ERC porta a Anticorrupció i Antifrau el cas de l'extinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez

“És lamentable anar a fer-se una foto als jutjats”

Les suposades irregularitats que va escriure l'extinent d'alcaldessa en un correu electrònic adreçat a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, sobre les concessionàries Smatsa i Saba -en el rescat de l'aparcament del Passeig- està en mans dei l'. Així ho han traslladat aquest dilluns el líder d'ERC, i alcaldable de la formació,, i el regidor republicà,Barroso ha assenyalat que ho porten "com a coneixedors d'uns fets" i ho ha justificat perquè en l'escrit de Rodríguez "hi apareix". "I si ho manté, per què? I si es desdiu, també, per què?", ha qüestionat i ha continuat, "el fet de ser cessat que hi ha molta cosa que no ha transcendit".El republicà ha recordat que "quan parlem" i ha insistit "l'experiència" que té Sabadell. "Parlem de molts diners i la nostra obligació és venir aquí", ha recalcat. Una línia d'actuació que ha subratllat Fernàndez,i "un cop esgotada la via interna, no hi ha cap altre camí que fer el que ens correspon i que". En referència al ple extraordinari, celebrat a mitjans d'abril , per decidirdel cas.En aquest sentit, ha apuntat cap a Farrés perquèdita investigació requerida, amb el seu vot de qualitat. Ha garantit que va poder llegir el correu, "però no ens van donar còpia", en el qual hi havia "pagaments a l'empresa en contra de les odres" del tinent d'alcaldessa. Barroso, que també exerceix l'advocacia, ha admèsque hi hagi "notícies que s'estan fent coses" abans de les eleccions del 28-M. Tot i que, no ha descartat que hi hagi informacions que s'enceti una investigació.El PSC ha reaccionat al tràmit endegat per ERC i ha qualificat de “lamentable que vagi a”, quan, tal com remarcat el secretari de Política Municipal, Carmel Montllor, la mateixa alcaldessa. “No té cap sentit obrir un nou procés”, ha afegit.Montllor ha considerat que és “evident que l’únic que volen és judicialitzar la política” i ha recordat que ho van intentar el 2019 “i la ciutadania ho va castigar perquè es mereixen alguna cosa més dels seus representants”.