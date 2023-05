El SurfCity perd suports polítics a Sabadell

Un projecte qüestionat

El ple de juliol de 2022 de l'Ajuntament de Sabadell, el darrer ordinari abans de les vacances d'estiu, va donar llum verda perquè es construís el SurfCity . El polèmic projecte tenia el vistiplau per, a la Zona Esportiva de Sant Oleguer, per ocupar uns. Ara, pràcticament un any després, la mateixa sala de plensi va descartar la piscina d'onades.Això sí, fa un any era uni ara, en la sessió del mes d'abril, celebrada aquesta setmana -també la darrera, però del mandat-, va ser en, presentada conjuntament entrei la. I, per tant, té una vessant més de posicionament, tot i que són d'obligat compliment. Les dues formacions van comptar amb el vot contrari, igual que al juliol, de la regidora no adscrita,. La particularitat de la votació actual va ser que, que van donar suport, aquesta vegada es van. A més, també cal tenir en compte que el PSC té un regidor menys per l'expulsió de l'extinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez D'aquesta manera, el sentit de les votacions va ser: sis dels republicans -els faltava una regidora a la sessió-, els tres dels cupaires i Morell. Un total de 10, un més que els socialistes i això sumat a les abstencions de juntaires i taronja va permetre. El líder de Junts, Lluís Matas, un any enrere deia que calia temps per analitzar el projecte i "no fer res seria la paràlisi permanent i malbaratar recursos públics. No podem tancar la porta així com així". Doncs, passat aquest període, va agafar-se aquest argument i a l'espera delPer la seva banda, des de Cs, el regidor, Ramón García, defensava que "potsercom ens el volien vendre” i especialment en un context de "sequera extrema", asseverada. Es desmarcava així de les paraules del que l'estiu passat era líder del partit, Adrian Hernández -ara figura a les llistes dels socialistes -.El tan bon punt es va presentar fa més d'un any. En aquest temps, el govern municipal no s'ha desdit i. L'alcaldessa de la ciutat,, ha reiterat que si compleix els "requisits ambientals" es farà . Per complir amb això, està sota la lupa Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.D'altra banda, els detractors, configurats en la, han insistit que es descarti la piscina d'onades definitivament i s'han articulat i dotat econòmicament per tombar el projecte als jutjats. Fins i tot, s'ha posat damunt la taula la creació d'uns aiguamolls com a contraproposta.