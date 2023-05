Un grup de joves acampa a la UAB per reclamar més implicació ecosocial a les universitats

Els activistes llueixen diversos cartells informatius Foto: ACN/Albert Segura

Una trentena de joves del col·lectiuhan iniciat aquest dimarts una acampada a la plaça Cívica de la UAB, per reclamar una major implicació dels centres universitaris catalans en la defensa i difusió delsEl col·lectiu s'ha instal·lat a la plaça a les 10h, i preveu estar-s'hi com a mínim una setmana, durant la qual organitzaran activitats i xerrades, i aprofitaran per traslladar la informació als membres de la comunitat universitària que cada dia passen per aquest punt del campus.Segons la portaveu del grup,, han escollit la UAB "pel que representa a nivell de lluita social", i aprofitaran l'ocupació per reclamar l'assignatura de crisi ecosocial que ja van aconseguir l'any passat a la UB, en el marc d'una acció de característiques similars a la que han engegat avui.La petició l'adrecen a l'equip del Rectorat, però la fan extensiva a la. "No volem que l'educació ecosocial quedi per a uns pocs, sinó per a tots els centres", argumenta Santana. En concret, l'assignatura consisteix en traslladar els punts clau a tenir en compte a l'hora de defensar unsi també amb l'entorn social proper. "Implica que visquem dins dels nostres límits, i no els que ens ven el capitalisme", detalla Santana.