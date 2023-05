Les obres per a la reforma de la Plaça del Treball comencen aquest mes de maig

Acord de pressupostos amb Junts

La, al barri de Gràcia de Sabadell, començarà aquest mes que encetem. Així ho han explicat fonts municipals, tot i que sense precisar una data concreta. Unes feines quei que està previst que acabin durant l'agost d'enguany.Les obres consistiran enper tres de noves adaptades a diferents edats; manteniment de la pista de petanca, així com de l'arbrat; la instal·lació d'una nova font i decom bancs, papereres i aparcaments per a bicicletes. Es tracta de lad'aquest espai.L'Ajuntament de Sabadell ha reservatper dur a terme aquestes intervencions. La segona fase abordarà la col·locació d'uni la reforma de les grades que es faran, han assenyalat des del consistori. De fet, fa un any la Junta de Govern Local va aprovar aquestes actuacions.La renovació de la plaça és sobre una superfície deamb un cost total que. Aquest primer paquet de recursos cal sumar-hi els 138.052,18 euros assignats el maig de 2022 per una segona etapa d'obres.Les feines a la Plaça del Treball ésque va reclamar el líder de Junts per Sabadell,, per plasmar la seva firma als. En una entrevista a NacióSabadell va explicar que era "un projecte que estava abandonat, amagat en un calaix".