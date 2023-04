Festival de proximitat

La, que se celebrarà del 25 de juny al 13 de juliol als Jardinets de la, torna a apostar per la singularitat que el caracteritza: un format íntim i un cartell eclèctic que combina teatre, música, poesia i,Entre els artistes que desfilaran per l'escenari hi haurà, Rafael Àlvarez El Brujo, l’humorista, entre d’altres. Donarà el tret de sortida una comèdia amb segell sabadellenc El tigre, escrita i dirigida per Ramon Madaula, amb les interpretacions de Mercè Martínez i David Olivares. Serà la primera vegada que es durà a escenari l’obra, que posa en evidència un reconegut coach amb problemes per aplicar-se els consells d’autoajuda.La segona proposta teatral, una altra, Míriam Iscla i Joan Negrié amb Les bones intencions de Marc Artigau. El Brujo, que interpretarà Lazarillo de Tormes, el 2 de juliol, un espectacle que ja es. El públic de l’any passat ho va demanar i així serà: repetirà al Fresc la divertida Agència matrimonial 7 d’amor, amb la sabadellenca Maria Eugènia Casanova. La companyia de la ciutat Estrena Morena, amb Carles Prats, Diana Torné, Pep Muñoz i Marta Tricuera, durà a escenari M’esperaràs?, que ja va ser un èxit a la CavaUrpí.En, arrencaràpresentarà Cançons de combat i el mallorquí, ànima d’Antonia Font, durà a Sabadell el concert Totsolet. Tancarà l'edició d'enguany. Els monòlegs, que s'estrena aquest 2023, i ho farà en format de cafè-teatre al bar dels Jardinets. Guillem Estadella presentarà Quin pollastre! i Magí Garcia, Modgi, oferirà Mític. Quant a la poesia, entre d'altres, No hi haurà una altra fi del món, amb“El festival realça laen un espai idíl·lic com els Jardinets, un oasi al Centre molt estimat per la ciutadania”, ha posat en relleu el president de la Fundació, Josep Maria Manyosa. L’entitat és l’organitzadora del Fresc, que compta amb el suport de BBVA, que té unsegons ha assenyalat el director de la fundació sabadellenca, Joan Carles Sunyer.El Fresc va néixer, segons ha comentat, perque hi havia en aquestes dates. “Hem consolidat la marca del festival i som una referència cultural”, ha afegit, tot destacant que se celebra sense ànims de lucre i amb la col·laboració publicoprivada.

Programa Fresc Festival 2023 by Naciodigital on Scribd