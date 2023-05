​La Fundació CIPO munta una nova edició de l'outlet

Latornarà a muntar el seu, que es troba a la plaça Sant Joan de Sabadell. Serà lad’aquesta iniciativa que arrencarà aquest divendres i s’allargarà fins diumenge. Una cita per trobar peces de roba de temporada primavera i/o estiu.L’entitat exposarà indumentària de tota mena, tant per a home com per a dona, a més, de complements. Els recursos que es treguin de la venda es destinaran al, que consisteix en activitats artístiques i amb cavalls per a la millora dels usuaris del centre ocupacional.El president del centre d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual,, ha celebrat que s’hagi recuperat la col·laboració d’algunes marques, després “dels efectes de la pandèmia” i que ara “hi que, de fet, creixem any rere any, ja que només cedeixen peces grans proveïdors sinó que botigues de roba i petits dissenyadors” de la ciutat i dels voltants.El projecte al qual es destinarà la recaptació d’aquesta edició buscara través de qualsevol de les disciplines artístiques i a la interacció amb cavalls, en una entorn a l’aire lliure i allunyat de la ciutat.