Consulta el llistat de Sabadell

El partitque té com a, candidata a l'alcaldia de Barcelona -té una llarga trajectòria política, havent passat per, entre d'altres, UDC i CiU i el 2019 al costat de Manuel Valls amb Barcelona pel Canvi va permetre la reelecció d'Ada Colau - concursarà a les. I ho farà per, ja que no ha fet cap presentació pública amb mitjans de comunicació i/o militància.Precisament, quan el passat estiu es van presentar en societat a Sant Cugat , amb una convocatòria als mitjans, es va anunciar la intenció decom ara, a la seva capital. Encara que en el mateix acte es va admetre que era unaLa descoberta de Valents a la ciutat ha estat possible perquè aquest dimecres laha presentat les candidatures que es presentaran el 28-M i la novetat ha estat saber que hi havia. Serà una de les 11 que tindrà la ciutadania a l'hora de dipositar el vot a l'urna.El partit va donar a conèixer el seu candidat, Federico Prieto, el passat 5 d'abril -en una notícia a la pàgina web de la formació-, poc més deque es publiqués el decret de convocatòria dels comicis i en l'arrencada del termini per comunicar els noms dels alcaldables.La JEZ ha publicat les candidatures dels partits i els noms de totes les persones que hi formen part. És una informació, però,, ja que. A partir delles candidatures quedaran tancades i la mitjanit del dijousarrencarà oficialment el període de campanya electoral, el qual s'allargarà fins al divendres 26 de maig.

Llista provisional dels partits a les eleccions municipals de Sabadell 2023 by Naciodigital on Scribd