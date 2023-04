Serracant reivindica la seva absolució com un «exercici de llibertats col·lectives»

Serracant envoltat de persones abans d'accedir als jutjats Foto: Albert Hernàndez

L'entrada de Serracant als jutjats de Sabadell Foto: Albert Hernàndez

Un centenar de persones donant-li suport

VÍDEO | L'arribada de l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant (@mserracant) als jutjats entre aplaudiments perquè el jutgin per l'1-O



📹 @AlbertHdzVe https://t.co/DB7FJveAGo pic.twitter.com/oZVBu1wLuR — NacióSabadell (@NacioSabadell) April 26, 2023

L'exalcalde de Sabadell entre el 2017 i 2019,, ha reivindicat la sevacom un. Així ho ha dit a la sortida dels jutjats, després que se celebrés el judici per presumptament no haver impedit la celebració de l'1-O en equipaments municipals.L'exbatlle ha assegurat estar "satisfet" de la vista, perquè s'ha pogut demostrar que "la mevaha de". En aquesta línia, ha expressat el desig de ser exculpat "com un exercici de llibertats, quan era alcalde, i també de col·lectives".Ha manifestat que espera que no li vulnerin el seu, en el cas que se li presentés l'oportunitat. I és queha mantingut la pena de desobediència greu: en càrrecs públics i. Ha reiterat, igual que a l'interior de la sala, que "i es va fer pel compromís" de la ciutadania.Serracant ha insistit que es van dur a terme les votacions i ha garantit que segueixamb "elcom un dret fonamental". I ha rematat, "soc favorable a l'exercici del referèndum i dels que espero que vinguin".Laa les dependències judicials s'ha alterat amb la compareixença de l'exalcalde. Unha rebut Serracant a les portes dels jutjats per donar-li suport com ara, la presidenta suspesa del Parlament,; el conseller de Territori, i també exalcalde del municipi,els alcaldables de la ciutat d'ERC,, i Junts,, i l'alcalde de Ripollet,, entre d'altres.