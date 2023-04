Injecció econòmica per treure els blocs de formigó de la nau Bosser

L'aspecte actual de la façana Foto: ACN / Albert Segura

Elsque subjecten la, que es troba en un tram del carrer Alemanya, entre els carrers Sant Pau i Ferran Casablancas,destinaràper fer aquesta feina al barri del Centre. A l'interior de la parcel·la hi ha projectada la construcció d'habitatges, de cinc plantes d'alçada, amb una llicència otorgada el 2011.La particularitat de l'obra és que s'ha de conservar la façana perquè estài es van instal·lar aquests elements el 2015. Però la promoció va endarrerida, després quei acumulés canvis de constructora. "El projecte no compleix la normativa urbanística del barri per edificar, ni alçada ni volumetria, i creiem que el fet d'haver de respectar la façana és per poder obtenir el", ha assenyalat el membre de la, Joan Rodríguez.Els veïns han exigit la retirada de la tanca perimetral, que de retruc deixa inactiu dos passos de vianants en un tram per on, ha apuntat Rodríguez. Unes peticions que han visualitzat amb pintades als blocs i cartells als balcons.El consistori ha assenyalat que elja contemplava que es puguin fer pisos en aquell solar amb la mateixa alçada que l'antiga fàbrica, però el permís. Per aquest motiu, s'ha optat per posar fil a l'agulla i retirar els sistemes de subjecció. Ha engegat el procediment per adjudicar els treballs, encara que "de manera subsidiària, es reclamarà a l'empresa propietària del solar", ha explicat la regidora de Desenvolupament Urbà,Les intervencions consistiran ena l'interior de la propietat, cosa que pot generar un problema: "Sospitem que la partida és curta i que la, però que a més la propietat posarà problemes, un fet que pot allargar el procediment molt en els jutjats", ha augurat Rodríguez.