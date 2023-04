Els Bombers de Sabadell, el millor equip en el concurs de rescat d’accidents de trànsit

Quarta victòria

s’ha imposat alde la Generalitat, organitzat al llarg de la setmana passada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès.El parc del cos de la capital vallesana, que ha participat a la modalitat de-l'altre ha estat El Repte- ha obtingut laen els apartatsMentre que en la categoria de millor comandament ha estat per al Grup de Suport Operatiu (GOP) del Vendrell, que ha acabat segon d’aquesta competició.Es tracta d’una opció del certamen que ha consistit en fer una maniobra estàndard , amb el rescat d’una víctima amb una necessitat imminent. Una operació que cal dur a terme en, com a molt,s.En total han participat una, dels quals 19 en La línia classificatòria, i hi havia com a convidat un conjunt de Valladolid. El triomf dels Bombers de Sabadell, igual que els del Vendrell, els permetrà ser elsa la 17a edició del la prova estatal que tindrà lloc del 7 al 9 de juny a Sevilla.Aquesta ha estatdel parc local en aquest certamen. Feiaque no pujaven al més alt del podi -excepte el anys 2020 i 2021 que no es va dur a terme pel coronavirus-. Es va imposar els anys 2007 (a Mataró), 2008 (a Vic) i 2009 (a Sabadell).