Badia impulsa un projecte pioner per evitar caigudes de dones grans

El Departament de Salut ha engegat un, en coordinació amb el CAP, la Fundació Preciosa i l'Ajuntament, que persegueix. Una iniciativa que s'ha batejat amb el nom dei que consisteix en modificar hàbits no saludables a través d'un programa d'exercicis físics per millorar l'equilibrir, la força i l'estabilitat.Són activitats planejades en grup amb un nombre reduït, d'entre vuit i 12, durant 12 sessions d’una hora cadascuna i repartides en sis setmanes, les participants fan un entrenament basat enamb la supervisió d’un fisioterapeuta. Entreduen a terme aquesta gimnàstica, les quals suposen aproximadament la meitat de donesadscrites al centre sanitari de la localitat. La intenció és que l'altra meitat s'afegeixin al programa durant el 2024.Després d'aquestes sis setmanes de programa, les dones tindranal llarg de tot un any a través de monitores especialistes. També reben uns vídeos perquè puguin mantenir la pràctica dels exercicis apresos.La iniciativa és una idea deldel municipi, que ha investigat aquesta temàtica amb el grup de recerca que lidera (GROMAP/GROICAP). Ha conclòs, d'acord amb aquest treball, que es potde caiguda.Aquest projecte pioner està aprovat peli està coordinat per l'equip investigador d'Azagra. Compta amb el suport del servei de rehabilitació de l’Atenció Primària Metropolitana Nord a Mataró i les col·laboracions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, la Fundació Preciosa i altres organismes i entitats del municipi, així com la del Servei de Rehabilitació i Teràpia Física de l’Hospital Parc Taulí.