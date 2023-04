FOTOS La Feria d'Abril de la Virgen de Gracia de Sabadell Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

El cap de setmana ha estat marcat per la celebració demoltcom eli la, respectivament. Precisament, els orígens d'aquesta celebració sevillana té un català entre els seus impulsors, fa ja més de 150 anys.Elde Sabadell va muntar la seva particular caseta, dissabte al vespre/nit, la seva Feria d'Abril a la seu de l'entitat. L'any passat va coincidir la diada de Sant Jordi amb l'organització de l'esdeveniment. D'aquesta manera, es consolida la, després que se suspengués la cita per la Covid-19 els anys 2020 i 2021.Aquest diumenge els carrers de la ciutat, especialment lai els, s'han. La diada de Sant Jordi ha tingut més parades repartides per la localitat i les roses i els llibres han estat els autèntics protagonistes. A més, la jornada ha acompanyat amb un dia asolellat i temperatura agradable.