Quarta causa judicial

L'exalcalde de Sabadellja téper permetre les votacions del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Serà aquest, al jutjat d'instrucció número 2 -investiga el cas-. Una data concreta, després que el novembre de 2021 es conegués que Serracant s'asseuria alUna vista oral que arriba després de tota la instrucció i que va suposar que l'exbatlle anés a, tot i que es va acollir al seu dret a no fer-ho , tal com va assegurar a la sortida de les dependències judicials.L'exbatlle s'enfronta a un delicte dei Fiscalia li demana unaa pagar en deu mesos i unaper exercir càrrecs públics de. El cas té el seu origen en laque la va interposar setmanes després de la celebració del referèndum.La denúncia està fonamentada pel decret d'alcaldia, de setembre de 2017, i signat per Serracant , en què el consistori es posava a disposició del Govern per a l'organització de les votacions. Però, com ja va advertir ell mateix ael novembre de 2021, l'acusació del ministeri públic és per "no haver anul·lat" niaquesta ordre, cosa que va dubtar de com fer-ho: "Com podia haver impedit les votacions? No tenia capacitat efectiva. Sid'Esquadra van poder".Aquesta ésque va tenir en els. Les altres, dues tenen a veure amb la fiscalització del contracte de la concessionària de neteja i recollida de residus, Smatsa , i la denúncia del PSC i la tècnica municipal Maite Morao en la cessió de Cal Balsach. Totes han quedat arxivades.