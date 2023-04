El govern espanyol busca «una altra fórmula senzilla» per finançar la Ronda Nord

Atropellament mortal a Montcada

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha assegurat que s'està buscantper finançar la Ronda Nord , després que es descartés fer servir la, que preveu recursos per a inversions en infraestructures.Sánchez, en declaracions aquest divendres a Els matins de TV3, ha admès que aquesta opció "era la via més ràpida" igenerada ha fet que es busquin d'altres maneres. En aquest sentit, ha destacatentre els ministeri i el Departament de Territori per a la construcció d'aquesta via.No ha avançat la fórmula que es farà servir, però "quan la trobem ho explicarem", ha afirmat. El que sí ha deixat clar és que "no es deixarà d'invertir en altres projectes per destinar els diners" a la Ronda Nord. En aquest sentit, Sánchez ha subratllat que aquesta carreteraque, per tant, hi ha marge, "perquè no cal reservar tot el paquet de l'obra en aquests pressupostos" i es pot fer en d'altres del futur.La titular de Transports ha valorat d'aquesta setmana amb Territori i ha indicat que la"per acabar de perfilar el nou protocol". I per això, ha dit que esperaobtenir una entesa i comenci tot el procediment.La ministra també s'ha referit al veí de Montcada i Reixac que, aquest dimecres a la tarda, va de la línia R2 que travessa el municipi . Ha transmès el condol i ha precisat que els treballs pel soterrament "estan en lai espero que es pugui". Tal com ha precisat, la víctima va creuar "per", però, sigui com sigui, ha reiterat les condolences.