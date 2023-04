Atropellament mortal a les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac

Unaaquest dijous a lesque travessen. Segons ha informat l'Ajuntament, es tracta d'un veí del municipi i l'accident mortal s'ha produït per un tren de l'R2 -la línia de França- que anava en direcció Barcelona. Concretament, al pas de nivell que hi ha al carrer Bogatell.El sinistre ha provocatde les línies R2, R2 Nord i R11. I és que no han circulat combois en els dos sentits i això, tal com ha precisat l'administració local, ha provocat que els usuaris dels trens aturats, a l'altura d'on es troba l'edifici consistorial,i arribessin caminant fins a l'estació.Fins al lloc, s'han desplaçat dues unitats dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com diverses de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. És laque travessen el municipi, tal com comptabilitza l'Ajuntament.L'administració local i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, com és habitual quan hi ha pèrdues de vida, han convocaten record al difunt per aquest divendres al migdia a la coneguda, que es troba precisament davant on s'ha produït l'atropellament mortal.