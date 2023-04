Montcada i Reixac aconsegueix el suport del Parlament per reconèixer la «singularitat» del municipi

El projecte "Montcada diu prou!", presentat a mitjans del passat mes de març , que reclama un marc normatiu específic per al municipi per lesque presta aha aconseguit el suport del. L'alcaldessa de la localitat,, ha visitat, aquest dijous, lade la cambra catalana perquè es reconegui aquestade la població.Campos, que ha anat acompanyada d'altres membres del consistori, ha assegurat que ha estat unai que "no s'ha posat en dubte" la petició feta per la localitat vallesana. A més, ha subratllat "la coincidència" dels diputats en, "única al país", ha reconegut.Així mateix, ha detallat que el següent pas serài posteriorment informar-ho aquesta comissió. "L'objectiu és que tirin endavant una iniciativa parlamentària que acabi enque normativitzi aquesta singularitat com a prestadora de serveis" a la capital catalana i la regió metropolitana, ha rematat l'alcaldessa.