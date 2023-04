VÍDEO | Així és l'espai de pediatria «per una estada més agradable» al nou edifici Ripoll de l'Hospital @parctauli



L' edifici Ripoll, l'ampliació de l'Hospital Parc Taulí , construït en vuit mesos, en fa 10 que està en marxa. Aquest dijous, s'ha fet un pas més d'integració i s'ha inaugurat laa la, tant per als infants com per als familiars.Es tracta d'una iniciativa sorgida de la , Una onada de petits somriures . Es prossegueix amb la idea deli l'àrea s'ha omplert de peixos i d'altres animals aquàtics, ha apuntat la directora del Taulí,, i ha agraït la tasca de treballadors voluntaris, ciutadania i entitats.Una inauguració que ha tingut com a protagonista Antonio Díaz, més conegut com el. El vallesà ha recordat, i subratllat, que és "badienc, però vaig néixer al Taulí". L'il·lusionista ha visitat tota la planta amb els nous ornaments i també a diversos pacients ingressats.La responsable de tot plegat,, ha confessat estar molt emocionada i "molt feliç de la decisió que vaig prendre el 2017", quan al panell informatiu deien de l'entrada deia "ajuda'ns a humanitzar la planta de pediatria". "Només arribar a casa vaig escriure un correu electrònic" i fins a l'actualitat.Bombardó ha recordat que aquell 2017 va "viure una de les, quan les nostres vides, però amb final feliç" i "vull agrair a tot el personal i la gent que he conegut que van ajudar i acompanyar el meu fill, que aleshores tenia dos anys". Espera que ella ara pugui ajudar "altres persones que van passar pel meu procés".