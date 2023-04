Traslladen una dona al Taulí pel seu estat etílic que es nega a fer la prova d'alcoholèmia a Sabadell

Lava denunciar una conductora, de 50 anys, per. A més, la van, segons ha informat el cos. La dona es trobava a la confluència del carrer Calassanç Duran amb la ronda Orient, a tocar del tanatori.La policia ha precisat que la denunciada es trobavaaquest dimecres a la nit, al voltant de les 23.20 hores, però quan li van demanar que fes el test es va negar. Per això, la van denunciar com a presumpte autora d'unper la negativa a fer les proves de detecció alcohòlica.Se li vai la van dur al Taulí. Fins al lloc es van desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una patrulla policial.