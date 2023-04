Quedar-se a dinar als centres escolars públics de Sabadell, i de la resta del país, seràcar el. El Departament d'Educació ha aprovat una resolució, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per la qual ha fixat lesd'aquest servei: passen deÉs el límit marcat per Educació i que correspon a l'àpat del migdia, és a dir,. Suposa una pujada de 0,37 cèntims -un 5,6%- respecte enguany i d'aquesta manera, les famílies veuran com. Quan aquest curs ha estat de 4,2 euros Tot i així, si l'estada és de dues hores, el preu no es modifica: 6,54 euros. D'altra banda, Educació també ha xifrat el cost per aquells alumnes que gaudeixin del-menys de tres dies o menys de dos a l'ESO per setmana-. En aquest cas, no potsi són dues hores, mentre que si en són dues i mitja arriba fins als 7,60.En l'ordre, s'ha recordat que el servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat,durant el període posterior, un cop havent dinat. A Sabadell, igual que l'any passat, la, haurà de donar el vistiplau.