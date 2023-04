Un ampli dispositiu policial per trobar un home de 79 anys desaparegut durant 24 hores a Sabadell

Unconjunt entreha permès trobar unque ha estat, almenys, 24 hores. Es tracta d'un veí del sud de la ciutat i que la família va notificar, a través de les xarxes socials, que aquestS'avisava quei poques hores després, ja amb la denúncia feta a la comissaria, la policia catalana llançava una crida, en la qual detallava trets personals com alçada, l'ús d'ulleres i color del cabell, entre d'altres, així com, indumentària del desaparegut.Segons ha precisat la Policia Municipal, a les 17.45 hores d'aquest dimarts va rebre notificació de Mossos i acte seguit es va. Es va muntar el dispositiu format, a més de per familiars, per, la, gestionats des del Complex Central Egara dels Mossos d'Esquadra., sobre la 1.30 hores d'aquest dimecres, un testimoni ha assegurat haver vist l'home gran sortint del centre cívic de Campoamor, al voltant de les 16.15 hores del mateix dia. Tal com ha detallat,i preguntava per anar "a la ronda Pau Vila", ha especificat.Aleshores, la unitat canina de Bombers, de matinada, ha fet una. Finalment, aquest dimecres al matí, tal com s'ha informat tant des de policia com de familiars, se l'ha trobat al Parc Central del Vallès. A més, se l'ha localitzat