La Campanya contra el Quart Cinturó reitera «dubtes» en les negociacions per la Ronda Nord

Laha reaccionat a l’anunci expressat pels governs espanyol i català, després de la reunió per construir la Ronda Nord. La plataforma ha reiterat els seussobre aquest projecte i que es tracta “d’una mala notícia pel Vallès” executar aquestper l’impacte al medi ambient.La CCQC ha assegura que, d’acord amb informacions aparegudes en mitjans de comunicació, hi ha una“sense explicitar quin” i “difícilment no pot ser un altre del que hi ha en el planejament urbanístic, o sigui, del traçat del Quart Cinturó”. I ha lamentat que tampoc s'ha especificat laEn aquest sentit, ha expressat lade la futura via i el govern espanyol ha assenyalat que “no pensava renunciar-hi” i, per tant, ha seguit l’explicació, “puguiquan ho considerés”.Per tot plegat, ha exigiten els avançaments que es facin en aquestes negociacions i ha insistit que “el territori no podia serper acords polítics entre partits, ara hi afegim que tampoc no pot ser”. La campanya ha recalcat que es “satisfà determinats lobbies econòmics” i, en canvi, va contra els interessos “de la majoria de la població”.Ha criticat que cap dels dos executius “tenen cap interès en apostar cap a un canvi de, basat en el transport col·lectiu” i ha subratllat que han “d’abandonari eliminar plans urbanístics amb les reserves de sòl” d’aquest traçat.