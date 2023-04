Nou detinguts a Sabadell pel robatori de més de 35.000 palets durant sis anys

Els Mossos d'Esquadra han detingut nou persones, cinc transportistes i quatre gerents d'empreses, acusats del robatori de palets, o estar implicats en aquest delicte, durant sis anys. Haurien sostret més de 35.000 i el valor d'aquest material, tal com han precisat fonts policials, ascendeix a 395.000 euros.



La investigació, feta per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sabadell, va arrencar el novembre de 2020. Tal com han informat els Mossos, aquests elements de fusta eren d'una companyia que tenia subcontractat el transport de palets -ja sigui per fer reparacions, lliuraments, lloguer, entre altres casuístiques-.

Alguns dels transportistes subcontractats en comptes de tornar el material a l'empresa propietària el que feia era. La investigació policial ha determinat que, per aconseguir-ho, durant aquests anys vani alterar albarans, per tal que no es detectés la pèrdua d'unitats.La feina dels Mossos també ha establert queentre transportistes i els negocis on deixaven aquests palets. Per això, es van arrestar, a més dels cinc conductors, també quatre propietaris de companyies, encara que, les mateixes fonts, no han precisat si tots ells són de Sabadell, com tampoc si ho són els afectats.