Sant Quirze del Vallès torna a reconèixer un delsd’aquests últims anys: el cantant Triquell . Ara ho ha fet amb el, una distinció que es dona a una persona que s’hagi desmarcat per impulsar la identitat del municipi vallesà. Serà aquest divendres, a partir de les 19 hores, a l’equipament de la Patronal.Una ubicació no escollida a l’atzar, ja que durant la seva participació a lade TV3va ser punt de trobada per seguir el programa, ha recordat el consistori. L’Ajuntament ha assenyalat que“ha estat molt intensa i vertiginosa” i “sempre ha demostrat ser un jove amb una personalitat impecable,”.De fet, i en aquesta, Cesc va participar a l’APM? on es va mostrar crític amb el concurs, “estic infinitament agraït, però”, va expressar en l’espai d’humor de Televisió de Catalunya.L’altre guardó, laper a, un premi que es dona a un col·lectiu que ha dut a terme alguna activitat de dinamització de la ciutadania. L’entitat, fundada entre 1982 i 1983, fomenta la cooperació i la creació de nous vincles, entre d’altres.