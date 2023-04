Nova vaga als jutjats; ara arriba la dels funcionaris judicials

Els jutges, els següents?

Els sindicats de-CCOO, UGT, CSIF i STAJ- han iniciat aquest dilluns unaper aconseguir millores. Les aturades han estati així es replicaran tots els dies, encara que, 19 d'abril, s'estendrà aA Sabadell s'ha fet una concentració a les portes dels jutjats i elde mitjana, ha estat gairebé del, mentre que a la demarcació de Barcelona del 6,9% -364 treballadors-. La demanda és unaque vagi, així com que s'aturi la Llei d'Eficiència Organitzativa que, tal com han denunciat els sindicats, el Ministeri de JustíciaI això, han detallat, posa en risc els llocs de treball, les destinacions, la mobilitat voluntària, les retribucions especials i les funcions concretes del personal a dependències judicials.També han exigit, finalment,derivades dels grups de població, elevant-les a les que es perceben al grup 1 (Madrid i Barcelona) i la publicació abans que finalitzi aquesta legislatura i prèvia negociació col·lectiva del reial decret que estableixi els criteris i les quanties mínimes del complement de carrera professional.La vaga arriba una mica més des dues setmanes després que es tanqués la deels que eren els antics secretaris judicials, que es va allargar uns dos mesos. L'afectació a la ciutat es va traduir ambsegons càlculs de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell (ICASBD).Aquestes dues protestes engegades aquest any han fet que alguneses plantegin també. Algunes ja han consultat les seves bases, que estan a favor de l'aturada.