La Crida per Sabadell es nodreix «d'experiències i lluites» per afrontar el 28‑M

LA LLISTA COMPLETA DE LA CRIDA:

Nani Valero, regidora i alcaldable de la Crida. Bruixa del Nord Anna Lara, regidora i cooperativista Oriol Rifer, activista del Tallaret i psicopedagog Aurora Murillo, regidora i mesta. Gegantera de la Concòrdia Allan Contreras, activista de l’Obrera i estudiant Carmina Carreras, treballadora social Carlos Torres, Carter i sindicalista de la CGT a Correos Pau Avellaneda, geògraf urbanista membre de PEUS Sandra Alcaide, integradora social compromesa amb la lluita per l’habitatge Laura Àlvarez, Politòloga i militant de Justa Revolta Guillem Fuster, Gestor cultural i membre del Consell de la República Eva Grau, activista del Tallaret i psicòloga Àlex Meyer, comunicador audiovisual i militant dels Moviments Populars de Sabadell Rubén Cantó, president de l’Associació de Veïns de la Creu Alta Elvi Màrmol, presidenta de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció Eric Laredo, enginyer i encausat amb els nou de lledoners Noemí Isas, mestra i sindicalista de la COS Lluís Brunet, fotògraf internacional Georgina Monge, politòloga sindicalista de la CGT Paco Rincón, treballador municipal de neteja i sindicalista de la CGT Patricia Julian, integradora social i politòloga Helena Vázquez, advocada i membre de l’Obrera Miguel Moreno, pintor i president de la secció d’atletisme del CNS Marga Rodríguez, militant de la PAHC i de Justa Revolta Damaris Castillo, mestra i membre de la gent de la plaça Tere Llamas, Presidenta de l’Agrupació de Veïns de Gràcia Oleguer Presas, exfutbolista i membre de l’escola de futbol la Caserna. SUPLENTS: S.1. Sebastià Ribes, enginyer i exregidor del govern de l’Antoni Farrés

S.2. Virginia Dominguez, treballadora de la UAB i exregidora de Sabadell per l’Entesa

S.3. Isidre Soler, exregidor de Sabadell per l’Entesa

S.4. Maties Serracant, exalcalde de Sabadell

S.5. Miriam Ferrandiz, sociòloga i exregidora de Sabadell per la Crida

S.6. Lluis Perarnau, activista i exregidor de Sabadell per la Crida

S.7. Albert Boada, exregidor de Sabadell per la Crida i membre de la Plataforma Antifeixista

S.8. Paqui Garcia, represaliada política pel franquisme i Bruixa del Nord

Less'apropen i es comença a preparar el terreny, les diferents formacions polítiques enllesteixen els seus equips i els seus programes. El darrer partit en fer-ho ha estat laque s’han nodritper afrontar la cita amb les urnes.Una llista definitiva, després que fa ja alguns mesos presentés els vuit primers noms . Una candidatura que encapçala Nani Valero , fent dupla amb, ambdues regidores en aquest mandat des del primer dia. “Es tracta d’un equip, capaç de mirar la ciutat des de tots els angles i sobretot, amb un objectiu clar, fer que Sabadell sigui una ciutat Viva”.Valero ha definit aquest equip com les “en cada àmbit de la ciutat i nodrir-nos de la seva experiència en fa capaces de governar sobretot per a les que més ho necessiten”.Entre la trentena de noms que configuren hi ha militants d’espais com el Tallaret, l’Obrera, Can Capablanca, la PAHC i el sindicalista de la CGT a l’empresa Smatsa,i la veïna de la gent de la Plaça,, entre d’altres. Com és habitual en la Crida hi ha fidels a estar en aquest llistat com són l’exjugador del FC Barcelonai el fotògraf