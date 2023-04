Montcada i Reixac, estupefacte davant l'anunci del Govern d'aprofitar el Rec Comtal

Aquesta setmana el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anunciat un pla per fer front a la sequera . Entre les mesures hi ha li potabilitzar l'aigua. Una iniciativa que ha deixatl'alcaldessa de Montcada i Reixac,, per on circula aquestLa decisió de l'executiu català s'ha fetque pot tenir per a la localitat vallesana. Campos, en un comunicat, ha expressat que és "increïble que el Govern i l'siguin incapaços d'informar al consistori sobre aquesta gran actuació, ja que desconeixem quines conseqüències pot tenir". Ha recordat que el Rec Comtal és mil·lenari i que estàCampos, d'acord amb el que s'ha publicat, ha assenyalat, l'aigua s'agafaria al naixement del Rec Comtal, ubicat a la confluència entre els rius Besòs i Ripoll, i es traslladaria per una gran canonada deque es construiria paral·lela al riu Besòs fins enllaçar amb l'Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Vallbona. A més, hi ha prevista laHa recalcat que "exigiré unaamb l'ACA perquè ens donin dades detallades sobre aquest projecte que segons la informació apareguda en premsa". L'alcaldessa ha subratllat quea nivell d'infraestructures, i de fet fa unes setmanes va denunciar aquesta situació, per la qual cosa va reivindicar el reconeixement de la seva singularitat