Aquesta és la programació per celebrar la diada de Sant Jordi a Sabadell

Laserà enguany en diumenge, és a dir, es preveu que sigui molt més massiva que si se celebrés en un dia feiner. L'any passat va haver-hi un petit tast de les ganes que hi havia d'aquesta jornada, després de dos anys marcats per les restriccions de la Covid-19. A Sabadell s'han dissenyat, amb elscom a protagonistes.Hi haurà, de les quals unai mitja dotzena de llibreries s'instal·laran a la plaça Doctor Robert. Al Racó del Campanar hi haurà laamb autors locals. A més, i de la mà d', també hi haurà, de 18 a 19 hores, per plasmar la firma del seu assaig Qui ha de salvar el català? i divendres, com avantsala,, que dedicarà el seu llibre Vuela. Pilota tu propia vida.L'epicentre de la celebració serà la Rambla, les places Doctor Robert i Sant Roc i el Racó del Campanar i voltants, però també es repartirà pel municipi. Per exemple,han programat tallers i presentacions, així com elsque també acolliran activitats al llarg del cap de setmana, el de Merinals, a més, repartirà exemplars de forma gratuïta.El Sant Jordi també se celebraràcom ara, la jornada de portes obertes de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i a, com a l'Alternativa que es programarà un espectacle de titelles Sant Jordi i el drac i la setmana següent, els dies 29 i 30, el Teatre Principal penjarà el cartell de William Shakespeare Feliç perquè t’estimo, a càrrec d’Il·lús Teatre.Laafegirà el seu gra de sorra perquè aquestai, per primera vegada, facilitarà, ja que els volums actuals "hi ha persones que no els entenen", ha expressat el flamant el gerent, Jordi Garcia . Una iniciativa que utilitza uni que va adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de l'aprenentatge, gent gran, immigració, persones amb escolarització deficient, infants i joves amb necessitats educatives especials.Gràcies a la col·laboració de l’Associació Lectura CIPO, es posaran a disposició, en català i castellà i de diverses editorials, com ara El libro de la selva, Ana Frank, Los miserables i El marinero y el mar.En aquesta línia, també lapodrà celebrar la diada de Sant Jordi i ho faran amb un, del 20 al 23 d'abril, a l’antic Mercat de Sant Joan i als complexos de gent gran d’Alexandra, Parc Central i Sant Oleguer.

