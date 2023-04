​Cs carrega contra «l'ús partidista» que fa el PSC de l’Ajuntament de Sabadell en període preelectoral

L'alcaldable de Cs Sabadell,, ha carregat contra elperdeen un. De fet, tal com ve marcat per la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), ha indicat, en aquest temps està prohibit fer inauguracions d'obres i projectes.Garcia ha especificat que l’equip municipal va anunciar, aquesta mateixa setmana, diversos projectes a la localitat., ha reblat Garcia i ha continuat, “i justament ara, a les portes de la campanya és quan impulsa, amb un”. A més, ha criticat la planificació d’obres perquè s’acabin en precampanya. “Les institucions han d’estar al”, ha finalitzat.Fonts municipals han matisat que actualment no es poden fer inauguracions, peròsobre licitacions, adjudicacions i inici o final d’uns treballs com “un meri en compliment d’informar” la població.Així mateix, la junta de govern local “no és una institució” sinó un “òrgan” del consistori i, “com bé sap Cs, algunes de les competències són la contractació d’obres, serveis i subministrament”. Per aquest raó, han recalcat, “, és”.