Proposta d'aiguamolls del Pla dels Cartrons del Riu Ripoll

Els defensors del riu Ripoll vs els detractors (@PSCSabadell @JuntsXSabadell) xq voler una piscina d'onades artificials en un entorn natural és anar contra aquest entorn!@defensaripoll @Adenc1982 @CONFAVC#StopSurfCity pic.twitter.com/5Z2eS56NlC — AVG_Sabadell (@AVG_Sabadell) April 13, 2023

L'àrea on es podria crear aquest espai Foto: AVG Gràcia

La, que aplega diverses entitats de Sabadell contràries a la construcció del SurfCity , ha exposat una alternativa al projecte de la piscina d'onades : una proposta que consisteix aper “millorar l'oci, el lleure, la salut pública, l'esport per la ciutadania i apostar per la renaturalització i la biodiversitat”.La ubicació d'aquestes tres llacunes seria al, en els terrenys on es vol ubicar el macroprojecte , per tal d’evitar que “es destrueixi el territori i evitaramb propostes irreals i inversemblants que només busquen el lucre econòmic a canvi de destruir el patrimoni natural del Ripoll”, ha apuntat.Aquests aiguamolls, segons han indicat els membres de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, seria un atractiu i generaria biodiversitat, dei un espai d’ús comú.A més, a part de les diverses llacunes, i dins del projecte, s'ha previst l'adequació i senyalització dede diverses distàncies (1.500, 3.500 i 5.000 metres) per aprofitar “la ubicaciói impulsar aquesta activitat popular atlètica, que és la cursa camp a través a la natura”.