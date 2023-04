Carpetada al cas Jesús Rodríguez

Possible trasllat a la justícia

"Han volgut esgarrapar quatre vots"

Les denunciades per l’extinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez en correus electrònics enviats a l’alcaldessa de Sabadell,, han quedat en això, en una. Almenys, per als regidors del ple que hande la majoria de l’oposició per crear una comissió d’investigació i estudi sobre aquest cas . Una negativa gràcies al-a més dels suports del PSC, Junts per Sabadell i la regidora no adscrita, Marta Morell-, i els impulsors de la sessió plenària (ERC, la Crida per Sabadell i Cs) han optat pel “sí”.La divisió del ple s’ha evidenciat més que mai, i ambque d’altres, amb el bloc del govern -Junts com a soci- i la resta. Un xoc dea l’alcaldessa contra “manca d’informació” i “l’ombra de la corrupció”. Morell ha estat la primera en qualificar “d’electoralista”, i ha reclamat “tranquil·litat” de cara a l’arribada d’aquest període. Ha llençat diverses qüestions sobre el recorregut de la moció com si es podrà investigari si ho haurà d’afrontar el següent ple que es configuri. Així mateix, ha lamentat que “una” s’hagi traslladat a la institució, però ha volgut recalcar que “el que més em va cridar l’atenció” de tot plegat van ser les “amenaces i coaccions, que són molt greus”.El portaveu de Junts,, ha carregat contra els regidors “per, han demanat els informes? Nosaltres sí, i tenim totes les respostes i la informació. I és el que reclamen a la moció”. Aleshores, primer, ha apuntat contra el partit taronja:i han trobat “aquest micròfon per fer campanya electoral” i, posteriorment, ha estès la crítica a republicans i cupaires, “han trobat l’excusa perfecte per engegar”.El líder dels taronja,, ha afirmat que "han pretès fer un" amb aquest cas i "amagar-se darrere els tècnics". Ha recriminat "no haver-se pogut quedar amb la documentació i poder estudiar-la" i, aleshores, ha continuat, "fer una defensa més fonamentada". Ha suggerit, entre altres coses, que un "òrgan independent pugui buscar explicacions".El portaveu republicà,, ha advertit de la possible gravetat dels fets i ha precisat que al contingut dels correus electrònics hi ha números com “elque hauria d’abonar Smatsa al consistori” i quant a Saba ha detallat “una xifra” i ha interpel·lat l'alcaldessa: "i ha retret que "pretenguin que mirem cap a un altre costat". Fernàndez ha obert la porta a portar el cas als jutjats davant la possibilitat que hi ha hagi delictes de prevaricació i l'omissió de perseguir el delicte.La líder de la Crida,, ha denunciat la, però ha especificat alguna informació sobre "l'incompliment" del contracte amb la concessionària de neteja viària com que, així com que en cinc mesos esEl primer tinent d'alcadessa, Pol Gibert, ha carregat durament contra els impulsors de la moció "per esgarrapar quatre vots", com també pera l'alcaldessa pels fets denunciats. Així mateix, "qüestionar la feina dels tècnics i juristes, que són els mateixos que en l'anterior mandat", ha recordat. Gibert ha replicat al republica, ", però ja li he dit, som molt avorrits, fem les coses com toca, i en aquest tema en especial". Ha finalitzat qüestionant l'utilitat de la comissió, "investigarem més que un jutjat?".Rodríguez va ser fulminat el passat 20 de març per, tal com va informar l'Ajuntament, a Farrés, quan aquesta li va traslladar queper a la candidatura de cara a la comtessa electoral del 28-M. Unes acusacions que va posar en mans de la justícia. Com també ho va fer l'extinent d'alcaldessa i va negar, a la vegada, tots els fets i destacava la seva. Precisament, "per actuar sota aquests paràmetres", va precisar, va ser el que "va alterar l'alcaldessa de forma injustificada". Unes afirmacions que deixaven entreveure possibles irregularitats que van motivar la convocatòria d'aquest ple extraordinari.