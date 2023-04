«​El Gran Showman», el musical que retrata la vida del virtuós Phineas Taylor Barnum

Elestrena aquest cap de setmana una de les obres més esperades, ja no només pel públic, també per l'equipament de La Creu Alta. Es tracta deque retrata la vida de l'artista, considerat un dels majors showman.Una funció que és una, un missatge de respecte a la diferència i que posa de relleu les. Explica la trajectòria de Barnum, que arrenca amb la sevafins a la producció d’espectacles amb. Tot plegat, amb llum, ball, música i color.Sobre l’escenari hi haurà, dels quals un centenar corresponen al repartiment. I l’origen d’aquest muntatge és el 2018, quan membres del teatre que fan Els Pastorets van visionar The Greatest Showman i van decidir portar-ho al teatre. El 2021, quan al, van, amb més d’una cinquantena d’audicions.El muntatge es podrà veure aquest cap de setmana, amb(a partir de les 22 hores) i diumenge (a les 18 hores). I es replicarà totes les setmanes, divendres, dissabtes i diumenges i estarà. Divendres i dissabtes a les 22 hores i diumenges a les 18 hores.