El Centre Metal·lúrgic de Sabadell presenta en societat la nova seu

"Un exemple d'organització"

Elha inaugurat, aquest dimecres, lade l'entitat, la Casa Guasch, al carrer d’Indústria. Unaque ha comptat amb la visita, entre altres representants de les entitats econòmiques i socials de la ciutat i del Vallès, del president de la Generalitat,; el conseller de Territori, el sabadellenc; el secretari d’Empresa i Competitivitatdel Govern, Albert Castellanos; l’alcaldessa; el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, i el president de Confemetal, José Miguel Guerrero.La presidenta del Centre Metal·lúrgic,, ha assegurat sentir-se “responsable” de la construcció del “teixit associatiu de Sabadell i el seu entorn”. Bosch ha tingut paraules d’agraïment per alsvan decidir fermament agrupar-se com una formació sectorial i de les tretze presidències, amb els valors “d’esforç, constància, fermesa, honestedat” que avui dia encara segueixin ben vius en l’ADN del Centre Metal·lúrgic, lloant, també, la “que enforteix la qualitat democràtica i ens permet continuar avançant”.La presidenta de l’associació patronal ha demanat als associats unaper afrontar els pròxims reptes, sempre amb una “mirada oberta i una”, posant al centre les persones per continuar intentant que “passin coses”.Aragonès ha lloat el llegat industrial de Catalunya “amb l’actiu acumulat de diverses generacions”, i els reptes de futur que ha d’afrontar. “Aquest és el camí a través de la cooperació. Aquíque donen ocupació a més de 30.000 persones, essent una potència de primer ordre del país”, ha assenyalat sobre l'organització empresarial i ha finalitzat: "Gràcies a les persones, el talent, la resiliència de la societat i la lleialtat, no podríem comprendre la industrialització de la nostra indústria”.“Sempre creantdes de la màxima col·laboració”, ha felicitat Farrés i ha posat l'accent en què en el llarg delha estat fruit de la sort, de l’atzar, sinó de la perseverança i la cooperació, essent un “exemple d’organització forta, que és el que necessitem com a ciutat i com a país”. L'alcaldessa ha subratllat elque travessa Sabadell, en al·lusió aen el sector de la indústria. En aquesta línia, ha encoratjat els empresaris per continuar “creant riquesa” per poder avançar, estirant la mà a les empreses per al “progrés sostenible”.