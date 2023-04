Picabaralla entre els alcaldables de Cs i PP de Sabadell per l'ús del color taronja

Querido Joan, veo que ni siquiera te has molestado en echar un vistazo a nuestros post de Instagram y de Twitter y te has quedado con el único en el que hemos utilizado el color naranja. Te adjunto una muestra de nuestra imagen para esta campaña, que va a ser la última que hagáis pic.twitter.com/44bGMZ3Ftl — Partido Popular Sabadell (@PPSabadell) April 11, 2023

¿En serio? Vuestra manipulación no tiene límites… A partir del 28 de mayo veremos cómo llamáis en masa a nuestras puertas o a las del PSC… pic.twitter.com/FjDblVZVmE — Partido Popular Sabadell (@PPSabadell) April 11, 2023

La campanya electoral no arrenca fins el 12 de maig (tot i que ja fa temps que molts l'han començat). De fet, encara no hi ha les candidatures proclamades, cosa que arribarà a principis de maig. Sigui com sigui, elsper pescar vots com sigui i leshi tenen un paper important. Ha estat aquí onper l'ús delTot plegat, ha nascut d'una piulada de l'alcaldable de Cs,, que ha fet broma, o no, sobre"fins al punt que han oblidat el seu color", ja que la seva candidata,, apareix sobre un fons taronja amb el lema: "Canvia les coses!".El perfil de Twitter del partit ha replicat a "l'estimat Joan" que "únicament t'has quedat amb l'únic post en què hem utilitzat el color taronja". I tot seguit, "t'adjunto una mostra de la nostra imatge per".La resposta, ara, ha arribat també des del compte del grup municipal de Cs: "El proper és quea la nostra llista". I ha rematat:. El PP ha seguit lai ha pronosticat que a partir del 28-M "trucareu en massa a les nostres portes o a les del PSC ".