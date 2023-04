Consulta on et tocar anar a votar el 28‑M

El tràmit del cens electoral Foto: Ajuntament de Sabadell

Les eleccions municipals encaren la recta final. La ciutadania de Sabadell ja pot consultar lesdel 28-M, és a dir, conèixer a quin centre de votació ha d'anar a dipositar la seva papereta, així comdel mateix col·legi.Fins el dilluns, dia 17 d'abril, es poden fer reclamacions de qualsevol tipus sobre inclusió, exclusió o correcció de dades a les oficines d'Unamb la presentació del DNI. Un cop resoltes es disposarà del cens definitiu.Cal recordar que per poder exercir el dret a vot ésfigurar en aquest llistat i per això, es recomana, especialment a les persones que ho faran per primera vegada, com també aquells que han tingut algun problema amb les dades del cens en els últims comicis,Si vols revisar que les teves dades són correctes o consultar a quin col·legi, i a quina mesa . També es pot saber trucant per telèfon d'informació o a les oficines d'atenció ciutadana: