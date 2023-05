​Municipals del 28‑M: què hi ha en joc a Sabadell?

Qui és l'alcaldessa de Sabadell i com aspira a ser reelegida?

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés Foto: Juanma Peláez

FOTOS Multitudinària rebuda al nou Passeig Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Quins són els principals aspirants a rellevar Farrés?



Quins seran els grans debats en la campanya a Sabadell?

Els i les alcaldables a Sabadell a la plaça Sant Roc mirant l'Ajuntament Foto: Juanma Peláez

Quines són les principals novetats respecte de les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

El pròxim 28 de maig la població de Sabadell està cridada a les urnes, ja sigui peren l'actual alcaldessa, Marta Farrés, o per. Encara que tant una com altra possibilitat passen, molt probablement, per acords i això, en l'àmbit local, obre moltes possibilitats. Uns comicis que tenen, com a tret característic, ela les llistes dels partits. Farrés va ressuscitar el PSC , després d'aconseguir el suport de la militància per abanderar el partit als comicis de 2019 -també va intentar ser-ho per als de 2015 -. Els socialistes tornaven a governar, passat. I ho feien gràcies a un acord d'investidura amb la candidata de Podem, Marta Morell L'alcaldessa, però, no era la primera vegada que entrava al govern municipal. Durant va ocupar diferents regidories . Però, el juny de 2019 ho feia com a alcaldessa, i en un ambient marcat per les conseqüències deli que es va evidenciar amb la retirada de la pancarta dels presos polítics . De fet, el ple d'investidura va haver-hi incidents a la plaça Sant Roc com a En aquesta nova aventura, Farrés ha hagut d'afrontar una pandèmia mundial , que va esclatar només nou mesos després de recollir la vara. La Covid vai que es va corregir, en part, amb l'eliminació temporal de la llei Montoro -comptar amb el superàvit i els romanents a les arques municipals en comptes de cedir-los a l'Estat -. Dos anys després, el febrer de 2022, un nou contratemps: la. Una guerra que va disparar els preus, des del cistell de la compra fins als materials de la construcció, passant per la benzina, entre d'altres.Fets inesperats que han servit (de vegades) d'excusa o d'argument per-una mitjana d'execució al voltant del 25% entre 2017 i 2021-. En canvi, hadurant dècades a la ciutat com la transformació del Passeig , la unió dels aparcaments del Centre (Doctor Robert i Passeig) i el Portal Sud Sigui com sigui, Farrés ha viscut un, tenint en compte que els pressupostos, la gran assignatura de tots els governs, han tirat endavant. I això ha estat pel. Primer amb la seva líderi després, amb el seu successor,. "Som una Modern Family, dos mares i un pare... Living a part together"", va ironitzar Matas en la presentació en públic dels comptes de 2022 . Encara que, a poques setmanes de posar punt i final al mandat,, amb la fulminació del tercer tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez . Ella el va acusari ho va posar en mans de la justícia, mentre que Rodríguez va defensar la seva innocència i deixant entreveure possibles irregularitats "en la revisió d'uns expedients".D'acord amb els comicis de fa quatre anys . De fet, el seu líder, i alcaldable, Gabriel Fernàndez , s'ha manifestat en aquesta línia en diverses intervencions als mitjans de comunicació: una pugna entre ell i Farrés.Per darrera, es postularien, la candidatura de la Crida per Sabadell, amb Nani Valero al capdavant , tot i que des de fa anys que els cupaires mantenen uns resultats molt semblants. Una dinàmica que també duu Junts (sota els diferents noms amb els quals ha concursat), però ara amb l'outsider Lluís Matas . I, per últim, el candidat dels comuns,. Però és una incògnita com es traduirà el seu retorn a la ciutat i que ho hagi fet reunificant aquest espai, després de l'expulsió de Marta Morell de Podem Els grans temes que marcaran les polítiques d'uns i altres, més enllà dels temes recurrents de cada comtessa electoral com són la brutícia i la seguretat, sóni les, amb lesque en surten. Del primer tema, en aquest mandat s'han finalitzat projectes de lloguer social endegats pel quadripartit i s'han posat les bases per arribar a més de 500 i que estiguin tots acabats el 2025.A més, també hi ha d'altres iniciatives i maneres d'ampliar el parc públic, amb un acord amb la Sareb i el dret de tempteig i retracte. Una de les derivades de l'habitatge han estat les anomenadesuna política sobre la qual el govern municipal ha posat l'accent, amb l'anunci de la intenció de comprar tres blocs per expulsar els inquilins i que serveixin per a lloguer o emergència habitacional.Farrés, a més, ha impulsat la creació de l'Associació de l'Arc Metropolità -integrat inicialment per municipis com Mataró, Rubí, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Granollers i Mollet-, des d'on ha reivindicat ajudes per fer front aquest fenomen. Cal tenir en compte, i amb dades del Departament d'Interior , que lesa Sabadell el 2019 van ser 277; el 2020, 223 i el 2021, 238.En infraestructures, la Ronda Nord ha entrat en campanya. De fet, els socialistes han recuperat el projecte, gràcies a esdevenir claus en l'aprovació dels pressupostos catalans. Un projecte que enfronta detractors i favorables amb, tot i que amb diferències. Mentre els primers defensen que és peri, per tant, obri la porta a la seva pacificació; els altres retreuen invertir en més ciment i autopistes en uni en un entorn natural.En aquest sentit, el SurfCity, la polèmica piscina d'onades , també genera debat. Forma part de la derivada d'aquesta carpeta, igual que l'aposta pel transport públic i polítiques quecom una zona de baixes emissions, que per ara no té data concreta d'aplicació.Un delsd'aquesta cita electoral és la tornada de cares conegudes entre els diferents partits. Per exemple, Joan Garcia lidera novament la candidatura de Cs -va ser l'alcaldable de 2015-; -va ser regidor entre 2007 i 2015- la dels comuns , que s'ha reconfigurat i ha recuperat l'entesa amb Guanyem i Podem ; ERC ha rescatat l'exconvergent Sílvia Renom de número 2 i els socialistes han fitxat l'exportaveu dels taronja Adrián Hernández , setmanes després d'abandonar la formació i deixar l'acta de regidor. A més, també hi ha-Salut en el mandat 2015-2019-, que ha recalat a les files republicanes, elsa la candidatura de Mena i, entre d'altres.

Sobre el paper, i amb l'experiència d'aquests últims quatre anys, el més plausible seria repetir PSC i Junts, encara que els tres regidors juntaires no s'han integrat al govern municipal. Tot i així, és possible que no sumin i, per tant, calgui un altre suport. En aquest cas, no trobarien la Crida ni ERC ni Sabadell en Comù Podem, com tampoc Cs i el PP, en el supòsit que els populars tornessin a obtenir representació.



En canvi, populars i taronja podrien unir-se a una proposta socialista o també es podria replicar la fórmula del govern espanyol. L'alternativa a una nova alcaldia socialista passaria per una coalició entre republicans, cupaires i comuns, en funció dels resultats electorals.





Fitxa tècnica de Sabadell

Quants habitants té? L'any 2022 la ciutat va tancar amb 215.760 habitants.

Quants regidors hi ha en joc? 27 regidors i regidores.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions?L'any 2019 els regidors es van repartir de la següent manera: PSC (10); ERC (7); Crida per Sabadell (3); Cs (3); Junts per Sabadell (3) i Podemos (1). Els comicis de 2019 van suposar la resurrecció dels socialistes de la mà de Marta Farrés, que posteriorment es va convertir en alcaldessa, i, d'altra banda, el daltabaix dels comuns, fruit de la descomposició d'aquest espai que en quatre anys van passar de pràcticament guanyar les eleccions -a poc més de 300 vots del PSC-, sota el partit Unitat pel Canvi, a quedar-se fora del ple. També en van sortir el PP -hi era des de 1995- i Guanyem -formació que va integrar el quadripartit-. El plenari va passar de vuit a cinc formacions.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Sí, PSC i Podem. Van anomenar-lo el "Pacte de la Concòrdia" que van firmar les aleshores alcaldables de socialistes i morats, Marta Farrés i Marta Morell, respectivament. Durant el mandat, el govern municipal ha trobat estabilitat associant-se amb Junts.