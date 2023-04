Els serveis mínims de la vaga dels busos interurbans de Sarbus al Vallès Occidental

LÍNIES AFECTADES Sabadell: B1 (Sabadell-Badia), B2 (Sabadell-Ripollet), B3 (Sabadell-Matadepera), B9 (Can Barata-Sant Quirze-Terrassa), C1 (Sabadell-Castellar), C2 (Sabadell-Terrassa-Martorell), C3 (Sabadell-Castellar-Sant Llorenç), C5 (Sabadell-Terrassa), C7 (Can Rull-Hospital Terrassa-Castellbisbal) i A1 (Sabadell-Barcelona).

Terrassa : C2 (Sabadell-Terrassa-Martorell), C5 (Sabadell-Terrassa), C7 (Can Rull-Hospital Terrassa-Castellbisbal), B8 (Terrassa-Rubí-Sant Cugat) i B9 (Can Barata-Sant Quirze-Terrassa)

Sant Cugat: A4 (Sant Cugat-Barcelona), A7 (Cerdanyola-Barcelona (per Horta)), B7 (Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí) i B8 (Terrassa-Rubí-Sant Cugat) i tota la xarxa urbana.

La Generalitat de Catalunya ha fixat elsdavant la convocatòria de vaga anunciada per l'empresa Sarbus-La Vallesana . L'aturada arrencarà aquest dimarts,, marcat pel retorn a les aules després de la Setmana Santa, i esrepetiràEls horaris d'afectació són de, dei de. Davant aquesta afectació, el Govern ha determinat la realització d'un, és a dir, de 7-9 hores i de 17-19 hores, i d'un 25% de les expedicions en l'altra hora-23.30-1.30 hores-.Les molèsties seran per als usuaris que utilitzen aquest transport a, encara que, en línies generals, arribarà a tota la comarca, ja que es mouen per pràcticament tot el Vallès Occidental. En total, sónque cobreixen trajectes interurbans, així com connexions amb Barcelona.A finals de març es va obrir el període de converses, amb la primera reunió entre les dues parts. Una trobada que va concloure sense cap pacte, tot i que l'empresa va demanaruna setmana més tard. I el primer dimarts es va celebrar la darrera, també sense acord i que va motivar assignar aquests serveis mínims.